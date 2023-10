Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 20 OUT (ANSA) – Um alarme de bomba paralisou as atividades do aeroporto Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, nesta sexta-feira (20), informaram as autoridades locais.

Segundo o jornal Clarín, citando fontes, as ameaças atingiram as empresas Aerolíneas Argentinas, Flybondi e Jet Smart. (ANSA).

