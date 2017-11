Aeroporto de Bali é reaberto mesmo com risco de erupção

KARANGASEM, 29 NOV (ANSA) – As autoridades da Indonésia anunciaram a reabertura do aeroporto de Bali nesta quarta-feira (29) mesmo com o risco de erupção do vulcão Agung ainda ser alto.

O local ficou fechado por três dias por conta da intensa coluna de fumaça e cinzas que atingiu 7,6 mil metros de altura e impediu a saída de cerca de 120 mil turistas. Segundo um porta-voz do aeroporto, uma “área segura” para pousos e decolagens foi estabelecida para garantir a segurança dos voos por conta da mudança do vento. Ele ainda não descartou a possibilidade de um novo fechamento do local, dado que atividade vulcânica ainda não cessou. Até por conta disso, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, fez um novo apelo para que “todos aqueles que ainda estejam na área de risco próximo ao monte Agung, saiam imediatamente”.

Estima-se que mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a deixar o local por conta da situação de emergência. (ANSA)