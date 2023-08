Aeroporto de Aleppo fechado após ataque de Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 6:14 Compartilhe

O aeroporto internacional de Aleppo, no norte da Síria, foi fechado nesta segunda-feira (28) após um ataque de Israel, informou a imprensa estatal síria.

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel executou centenas de ataques aéreos em território sírio contra as forças apoiadas pelo Irã e contra o Hezbollah xiita libanês, ambos aliados de Damasco e inimigos do Estado hebreu. Também atacou posições do exército sírio.

“Às 4H30 (22H30 de Brasília, domingo), o inimigo israelense executou uma agressão aérea a partir de Latakia, no Mediterrâneo ocidental, contra o Aeroporto Internacional de Aleppo”, a segunda maior cidade da Síria, informou a agência oficial de notícias SANA, que citou uma fonte militar.

O ataque provocou “danos materiais na pista, o que deixou o aeroporto fora de operação”, acrescentou a agência.

Um funcionário do ministério sírio dos Transportes, Sleiman Khalil, disse à AFP que “as equipes técnicas farão os reparos ainda hoje para que o aeroporto volte a operar o mais rápido possível”. Os voos previstos para Aleppo foram desviados para a capital, Damasco, e Latakia, no oeste do país.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido, os ataques de segunda-feira atingiram o aeroporto de Aleppo e depósitos de armas na base militar de Nayrab.

Procurado pela AFP, um porta-voz militar israelense se recusou a fazer comentários.

Israel, país vizinho da Síria, raramente comenta os ataques neste país, mas alega que seu objetivo é impedir que o Irã e seus aliados reforcem as posições perto de seu território.

