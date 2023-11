Aeris tem prejuízo líquido de R$ 28,7 mi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 21:14 Para compartilhar:

A fabricante de pás eólicas Aeris reportou prejuízo líquido de R$ 28,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante prejuízo de R$ 25,908 milhões no mesmo período do ano passado.

De julho a setembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 885,8 milhões, crescimento de 3,7% em base anual de comparação, devido a um aumento no volume equivalente em megawatts (MW) de pás produzidas no período.

Ao todo, a venda no mercado interno foi equivalente a 986 MW, crescimento de 43,3% em relação ao volume comercializado um ano antes. No período não houve exportação de pás eólicas.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) do período foi de R$ 77,3 milhões, alta de 19,4% em relação ao mesmo intervalo de 2022.

Já a dívida líquida da Aeris terminou setembro em R$ 1,026 bilhão, alta de 9,2% em base anual de comparação. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, terminou setembro em 3,0 vezes, acréscimo de 1 ponto porcentual (p.p.) na comparação com o mesmo mês de 2022.

Segundo a companhia, o aumento é decorrente principalmente do aumento da necessidade de capital de giro em R$ 68,9 milhões.

