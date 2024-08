Aeris reporta prejuízo líquido de R$ 3,1 milhões no 2º trimestre, queda de 66,9% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 18:28 Para compartilhar:

A fabricante de pás eólicas Aeris Energy registrou prejuízo líquido de R$ 3,1 milhões no segundo trimestre de 2024, o que equivale a uma redução de 66,9% ante o prejuízo reportado no mesmo período de 2023, de R$ 9,4 milhões. No primeiro semestre, a companhia reportou prejuízo líquido de R$ 44,3 milhões, revertendo o lucro líquido de R$ 6,4 milhões da primeira metade do ano passado.

A receita líquida obtida entre abril e junho foi de R$ 422,2 milhões, uma diminuição de 48,6% ante os R$ 821,1 milhões do segundo trimestre do ano passado. No acumulado de janeiro a junho, a receita líquida foi de R$ 937,7 milhões, uma redução de 36,3% quando comparado a igual etapa de 2023, quando reportou R$ 1,5 bilhão.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado do período foi de R$ 70,6 milhões, redução de 31,3% ante o resultado obtido um ano antes. No semestre, o indicador apresentou queda de 53,4% quando comparado ao mesmo período de 2023, ficando em R$ 113 milhões.

A margem Ebitda do trimestre foi de 16,7%. O indicador teve um aumento de 4,2 pontos porcentuais (p.p.) quando comparado ao mesmo período de 2023, encerrando em 12,5%. Em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 8,5 p.p..

De acordo com a companhia, a melhora na margem Ebitda é justificada por câmbio, redução nos custos de matéria-prima e aumento na produtividade, levando uma maior eficiência operacional no trimestre. Houve ainda efeitos não recorrentes como o início da produção (ramp-up) de um projeto junto à Vestas, o mesmo que levará à instalação de duas linhas no terceiro trimestre. A empresa também descomissionará outras duas linhas no mesmo período.

A alavancagem – medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda – voltou para 2,8 vezes, menor que a de 3,3 vezes verificada nos primeiros três meses de 2024.

Operacional

Mais uma vez, a receita líquida no trimestre foi formada basicamente pela venda de pás no mercado doméstico (R$ 388,8 milhões) e por serviços (R$ 33,4 milhões). Este último apresentou queda de 37,1% na comparação com o reportado de abril a junho de 2023, mas uma alta de 111,4% ante o primeiro trimestre do ano, representando 7,9% da receita total da companhia. A companhia vê potencial para este segmento superar os 10% de participação.

A Aeris não registrou receita no mercado externo no trimestre. O diretor administrativo financeiro e de Relações com Investidores da companhia, José Azevedo, porém, mantém a aposta nesta frente e espera trazer novidades no curto prazo, afirmou ao Broadcast Energia. “Não assinamos contrato ainda, mas está muito bem avançado”, completou sem detalhar a iniciativa.