Aeris registra prejuízo líquido de R$ 41,2 mi no 1º trimestre

A Aeris registrou prejuízo líquido de R$ 41,248 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 15,730 milhões anotados em igual período de 2023.

No trimestre, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou R$ 42,475 milhões, queda de 69,6% em base anual de comparação.

De janeiro março, a receita líquida totalizou R$ 515,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que significa um recuo de 20,9%. Essa redução ocorreu principalmente por causa do descomissionamento de cinco linhas de produção já maduras, no período, conforme já previsto pela companhia. Com isso, a empresa fica com dez linhas de produção ativas.

Já a receita com a venda de pás eólicas totalizou R$ 499,638 milhões, queda de 21,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. A receita de serviços do trimestre foi de R$ 15,807 milhões, montante 16,8% menor do que o anotado um ano antes. Essa diminuição se deu por pela sazonalidade e por questões climáticas nos Estados Unidos.

As potenciais ordens cobertas por contratos de longo prazo totalizam 2.563 sets de pás eólicas, com potência equivalente a 11,3 gigawatts (GW). Essa demanda contratada tem potencial para gerar R$ 10 bilhões em receita líquida à companhia no longo prazo.

A produção de pás eólicas no trimestre alcançou o equivalente a 616 megawatts (MW), redução de 10,98% em comparação com igual intervalo de 2023. Todo esse montante foi destinado a atender a demanda do mercado interno.