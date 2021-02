Aeris: Lucro líquido cai 61,2% no 4º trimestre

A fabricante de pás eólicas Aeris registrou lucro líquido de R$ 15,629 milhões no quarto trimestre de 2020, queda de 61,2% em relação ao observado em igual período de 2019. No acumulado do ano, o lucro líquido aumentou 27,6%, para R$ 113,2 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 33,8% em base anual de comparação com o quarto trimestre de 2019, para R$ 45,475 milhões. Considerando os 12 meses de 2020, o Ebitda ficou em R$ 243,2 milhões, alta de 45,4%.

Já a receita líquida do quarto trimestre foi de R$ 749,9 milhões, representando alta de 6,2% em relação à observada no final de 2019. No ano, a receita foi de R$ 2,208 bilhões, crescimento de 164%.

Veja também