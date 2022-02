Aeris: lucro líquido aumenta 15,9% no 4º trimestre; para R$ 18,111 milhões

A fabricante de equipamentos para geração eólica Aeris reportou lucro líquido de R$ 18,111 milhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 15,9% ante o mesmo período de 2020. Em relação ao terceiro trimestre, contudo, houve aumento de 94,4%.

Considerando os 12 meses do ano, o lucro líquido da Aeris totalizou R$ 69,193 milhões, redução de 38,9% em relação ao acumulado do ano anterior.

Entre outubro e dezembro de 2021, a receita líquida da companhia caiu 21,5%, em base anual de comparação para R$ 583,062 milhões. Em base trimestral a redução foi de 6,4%.

A receita líquida da companhia no acumulado de 2021 foi de R$ 2,486 bilhões, aumento de 12,6% em comparação com os R$ 2,208 bilhões registrados um ano antes.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) do período foi de R$ 67,330 milhões, avanço de 48,1% em base anual e de 7,5% ante o terceiro trimestre. No ano, o Ebitda da Aeris somou R$ 247,4 milhões, um aumento de 1,7% quando comparado a 2020.

Já a margem Ebitda ficou em 11,4% no período, aumento de 5,3 pontos porcentuais (p.p.) em relação ao quarto trimestre de 2020 e de 1,5 p.p. frente ao terceiro trimestre do ano anterior.

Segundo a Aeris, em comunicado, no quarto trimestre de 2021 as linhas de produção maduras tiveram R$ 56,5 milhões em Ebitda, com margem de 11,5%, enquanto as linhas não maduras e pré-operacional geraram R$ 2,9 milhões com margem de 4,0%.

A dívida líquida da companhia encerrou o ano em R$ 565,330 milhões, alta de 29% em relação a 2020, enquanto a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e o Ebitda ficou em 2,3 vezes, aumento de 0,5 p.p.

