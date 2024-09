AEK Atenas anuncia contratação do francês Anthony Martial

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 16:06 Para compartilhar:

O atacante francês Anthony Martial foi anunciado nesta quinta-feira (19) como novo reforço do AEK Atenas.

Após nove temporadas no Manchester United, Martial ficou livre no mercado e assinou um contrato de três anos com o clube grego.

O francês receberá um salário anual de 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual), o que o torna o jogador mais caro da história da equipe.

“Estou muito feliz. O AEK é uma oportunidade e vou dar o melhor para ganhar títulos e dar alegria aos torcedores”, declarou Martial.

O jogador de 28 anos tentará relançar sua carreira em uma liga de menor expressão, porém competitiva, na qual o AEK, que este ano comemora seu centenário, luta pelo título com PAOK, Panathinaikos e Olympiakos.

No Manchester United, time pelo qual disputou 317 jogos e marcou 90 gols, Martial teve um rendimento irregular marcado pelas lesões.

