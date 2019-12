Aegea: IFC vende sua participação para para o Grupo Equipav

A International Finance Corporation (IFC) vendeu sua participação na Aegea Saneamento e Participações para o Grupo Equipav, que já controlava a empresa. Assim, a controladora passa a deter 80,92% das ações ON e 71,63% do capital social total da Aegea. Já o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) tem 19,08% dos papéis ON e 28,37% do capital.

O IFC entrou no capital da Aegea em 2012, com o objetivo de desenvolver o setor de saneamento no Brasil. Não foram informados valores da operação.