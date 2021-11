Aécio descarta sair do PSDB em caso de vitória de Doria nas prévias

O deputado federal Aécio Neves (MG) descartou qualquer possibilidade de sair do PSDB, caso o governador de São Paulo, João Doria, seu inimigo político, seja escolhido pré-candidato à Presidência nas prévias do partido, marcadas para amanhã. “Essa hipótese é ridícula. Simplesmente não existe”, disse Aécio, que é um dos principais articuladores da candidatura do governador gaúcho, Eduardo Leite, numa referência a rumores sobre o assunto.

A disputa interna está bastante acirrada. Doria e Leite disputam voto a voto o apoio dos tucanos. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio (AM) também participa das prévias, mas tem poucas chances.

O processo de escolha do pré-candidato do PSDB expôs a divisão no partido. Doria e Leite trocaram acusações durante a campanha e houve denúncias de que o aplicativo de votação a ser usado para a votação permite fraudes.

Além de Aécio, o gaúcho também tem o apoio de outro nome experiente da legenda, o senador Tasso Jereissati (CE). Doria, por sua vez, recebeu o aval do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do partido, e do senador licenciado José Serra (SP).

Ex-governador de Minas e ex-presidente do PSDB, Aécio vem travando embates com Doria nos últimos anos. Esses embates têm refletido em disputas internas do partido na Câmara dos Deputados. O governador já tentou expulsar o mineiro por causa das suspeitas de corrupção no caso JBS, mas o partido arquivou o caso.

AMANHÃ. O resultado das prévias mostrará para qual lado vai pender o PSDB no ano eleitoral. Se Doria vencer, deverá se fortalecer para influir na escolha do próximo presidente do partido e do novo líder da bancada tucana na Câmara. O líder do partido, hoje, é o deputado Rodrigo de Castro (MG), aliado de Aécio. Se Leite for o escolhido, o poder do paulista se reduz e Aécio volta a ganhar espaço no partido.

Candidato derrotado do PSDB na eleição presidencial de 2014, o ex-governador de Minas disse que as prévias são “uma boa experiência”, mas reiterou críticas a Doria. “O que não faz bem às prévias são tentativas de fraudar o colégio eleitoral, como aquela feita pelo diretório de São Paulo com a inclusão de 92 prefeitos e vices que não estavam aptos a votar”, disse. Após a denúncia, a Executiva Nacional do PSDB suspendeu a participação dos novos filiados nas prévias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

