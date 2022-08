Advogados do Twitter e de Elon Musk se enfrentam em disputa legal pela rede social

AFP 24/08/2022 - 20:15 Compartilhe

Os advogados de Elon Musk e do Twitter apresentaram, durante uma audiência preliminar nesta quarta-feira (24), uma prévia dos argumentos que poderão usar durante o processo que decidirá se o bilionário está legalmente obrigado a comprar a rede social.

O advogado de Musk, Alex Spiro, tentou convencer a juíza Kathaleen McCormick a forçar o Twitter a compartilhar mais dados sobre seus usuários para verificar se a rede social não está mentindo sobre o número de contas falsas que existem na plataforma.

O advogado do Twitter, Bradley Wilson, retrucou afirmando que o bilionário só os solicita para seus próprios fins e, sobretudo, deveria tê-los solicitado antes de concordar em comprar a empresa.

Ambas as partes foram convocadas para discutir as informações que devem compartilhar antes do processo, previsto para outubro.

A equipe de Musk pede maior acesso ao método e aos dados usados pelo Twitter para calcular a proporção de contas falsas e de spams, estimadas em menos de 5% pela plataforma, e em muito mais pelo empresário.

No entanto, o pedido não é “pertinente”, segundo o advogado do Twitter, porque a plataforma sempre apresentou esses dados em documentos oficiais como “uma estimativa”. A última foi publicada em fevereiro, “antes de Musk entrar em contato com o Twitter sobre uma eventual aquisição”.

Se o Twitter concordasse com todos os pedidos de Musk, isso representaria trilhões de dados, observou Wilson, o que poderia infringir algumas regras da plataforma e até mesmo leis sobre proteção de dados privados.

O advogado de Musk também acusou publicamente a plataforma de destacar o número de usuários ativos diários “monetizáveis” em seus resultados financeiros, em vez de outros critérios que mostram uma estagnação ou declínio em sua atividade.

Spiro também destacou a acusação apresentada por um ex-funcionário do Twitter na terça-feira de que a empresa prioriza o aumento do número de usuários em vez de combater spam e robôs.

A juíza não informou quando anunciará sua decisão.