Advogados de Trump pedem sua absolvição ao Senado ao concluírem alegações

Os advogados que defendem o presidente americano, Donald Trump, no julgamento dele no Senado encerraram suas alegações nesta segunda-feira (3), pedindo a absolvição do cliente das acusações de abuso de poder.

“O presidente não fez nada de errado”, disse o conselheiro da Casa Branca, Pat Cipollone, perante os cem senadores que atuam como jurados no julgamento de Trump, no qual se espera que a Câmara alta, dominada pelos republicanos, o absorva na quarta-feira.