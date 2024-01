Advogados de Ronnie Lessa dizem não saber sobre suposta delação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/01/2024 - 18:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 GEN – Os advogados do ex-policial Ronnie Lessa, preso e acusado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), afirmaram não ter conhecimento de que seu cliente tenha fechado um acordo de delação com a Polícia Federal (PF), como foi noticiado pela imprensa.

Fernando Santana e Bruno Castro, responsáveis pela defesa, disseram que foram pegos “de surpresa” pela notícia de uma “possível delação” publicada no domingo (21) pelo jornal O Globo.

“Em contato com a família do cliente (Lessa), fomos informados DE que eles também não têm ciência da assinatura de qualquer acordo de colaboração premiada”, diz uma nota assinada pelos advogados e publicada pelo portal UOL nesta segunda-feira (22).

Na semana passada, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que as investigações do caso têm progredido e devem ter um desfecho no primeiro trimestre deste ano.

A vereadora e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em 14 de março de 2018 no centro do Rio de Janeiro por Lessa, um dos mais conhecidos matadores de aluguel do estado fluminense, que está detido desde 2019.

Segundo O Globo, Lessa concordou em fazer a delação sobre os possíveis mandantes do crime, que teve grande repercussão nacional e internacional.

A possível delação foi comemorada pelo deputado Guilherme Boulos, também do Psol e pré-candidato a prefeito de São Paulo.

“A notícia de que o assassino Ronnie Lessa fez um acordo de delação é uma vitória depois de cinco anos e 10 meses sem resposta para esse crime brutal”, afirmou Boulos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias