Advogados de jogadora americana apelam contra sentença na Rússia

Ansa 15/08/2022 - 12:20 Compartilhe

WASHINGTON, 15 AGO (ANSA) – Os advogados da jogadora norte-americana de basquete Brittney Griner, detida desde fevereiro na Rússia, entraram nesta segunda-feira (15) com um recurso contra a sentença de nove anos de prisão por tráfico de drogas.

A data do julgamento do recurso apresentado pela defesa da atleta de 31 anos de idade, no entanto, ainda não foi definida.

Considerada uma das melhores jogadoras de basquete do mundo, Griner foi presa em 17 de fevereiro no aeroporto de Moscou por estar com óleo de cannabis em um cigarro eletrônico. A norte-americana se declarou culpada das acusações, mas disse que não pretendia usar a substância proibida na Rússia.

No início de agosto, um tribunal russo condenou Griner a nove anos de detenção ao ser considerada culpada por tráfico de drogas. O prazo, contudo, foi um pouco menor do que o pedido pela Promotoria da Rússia, que queria uma pena de nove anos e meio e multa de 1 milhão de rublos.

As autoridades russas informaram nas últimas semanas que considerariam uma possível troca de prisioneiros somente depois que o processo de apelação fosse concluído e a sentença entrasse em vigor.

Aleksander Darchiev, diretor do departamento da América do Norte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse em uma entrevista à agência “Tass” que o traficante de armas Viktor Bout, condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos, é um dos nomes discutidos para a possível troca de prisioneiros. (ANSA).