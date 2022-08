Advogados de Assange processam CIA por espionagem

Ansa 15/08/2022 - 17:48 Compartilhe

WASHINGTON, 15 AGO (ANSA) – Os advogados norte-americanos do fundador do Wikileaks, Julian Assange, anunciaram nesta segunda-feira (15) que entraram com uma ação contra a Agência Central de Inteligência (CIA) e seu ex-diretor Mike Pompeo acusando-os de espionagem.

Segundo os representantes legais, a agência copiou conversas particulares do australiano em seus celulares e seu computador durante a época em que Assange estava asilado na embaixada do Equador em Londres. Por isso, acusam a CIA e Pompeo de violarem o direito constitucional à proteção de conversas privadas e pessoais.

A acusação se baseia em denúncias de que os EUA, por meio de uma empresa de segurança, teriam espionado tanto as comunicações eletrônicas como as visitas que Assange recebia no local.

Em junho deste ano, o Reino Unido assinou a ordem de extradição do fundador do Wikileaks para os Estados Unidos, onde ele é acusado de 18 crimes, incluindo o vazamento de documentos secretos sobre crimes cometidos por tropas norte-americanas nas guerras do Iraque e do Afeganistão. (ANSA).