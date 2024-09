Advogados das mulheres que acusam Al Fayed receberam ‘mais de 150 novas solicitações’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 12:04 Para compartilhar:

Os advogados das mulheres que acusam Mohamed Al Fayed de estupro e agressão sexual receberam “mais de 150 novas solicitações” de possíveis acusadores ou pessoas com provas contra o falecido magnata egípcio, informaram neste sábado (21).

Os advogados denunciaram em uma coletiva de imprensa “um quarto de século de agressões sexuais”.

Pelo menos 37 mulheres acusam Mohamed Al Fayed – pai do ex-namorado da Princesa Diana, Dodi, e ex-proprietário da icônica loja de departamentos britânica Harrods – que morreu no ano passado aos 94 anos de idade, de agressão sexual. Pelo menos cinco delas alegam ter sido estupradas.

A equipe de advogados que representa as vítimas recebeu “mais de 150 novas solicitações” de informações desde que uma investigação da BBC foi transmitida na noite de quinta-feira.

São pedidos de “sobreviventes e pessoas que têm provas” sobre Al Fayed, disseram os advogados.

O site da Harrods também disponibilizou um formulário para ser preenchido pelas vítimas.

Os advogados denunciaram na coletiva de imprensa um “sistema” de predação comparado ao de Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein, nos Estados Unidos.

Um ex-funcionário do clube de futebol Fulham FC afirmou neste sábado que já haviam sido tomadas medidas para proteger as jogadoras de Al Fayed, proprietário do time entre 1997 e 2013.

“Li toda a imprensa ontem e, para ser honesto, isso não me surpreende”, disse à BBC Gaute Haugenes, que foi responsável pelo time feminino do Fulham entre 2001 e 2003.

“Sabíamos que ele gostava de garotas loiras. Portanto, estávamos atentos para garantir que essas situações não acontecessem. Protegemos nossas jogadoras”, acrescentou.

