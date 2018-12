Advogado Vicente de Aquino é nomeado para Conselho Diretor da Anatel

O presidente Michel Temer nomeou o advogado Vicente Bandeira de Aquino Neto para o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Vicente de Aquino terá mandato até 4 de novembro de 2020 e entra no colegiado na vaga aberta com a renúncia de Otávio Luiz Rodrigues Junior. As informações estão no Diário Oficial da União (DOU) em decreto assinado também pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

A indicação de Vicente de Aquino para o cargo foi aprovada pelo Senado há duas semanas. Aquino é graduado em Direito e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza.