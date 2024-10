Advogado relata ter sido ofendido de ‘cliente trouxa’ por loja ao exigir troca de produto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 12:22 Para compartilhar:

O advogado Erasmo Fonseca, de 47 anos, relatou ter sido ofendido pela funcionária de uma ótica ao receber um recibo em que estava escrito “Cliente Trouxa” na quinta-feira, 3. O homem contou ao site IstoÉ que o documento foi entregue a ele após uma discussão com o estabelecimento em que ameaçou acionar a Justiça para que uma troca de óculos fosse realizada.

O advogado apontou que procurou a ótica, localizada em Santos (SP) – cidade no litoral do estado localizada a cerca de 70 quilômetros da capital paulista – após uma mudança no grau de astigmatismo do seu filho, que tem 14 anos.

Segundo Fonseca, a loja já havia feito o óculos do adolescente e, por isso, optou por voltar ao estabelecimento para trocar apenas as lentes e manter a armação. “O óculos do meu filho quebrou uma semana depois”, comentou o homem.

De acordo com Fonseca, ele voltou até o estabelecimento depois de o equipamento quebrar para pedir uma troca. A ótica alegou que o cliente fez “mau uso”. “Eu discordei porque a loja manipulou a armação para colocar as novas lentes e isso poderia ter ‘trincado’ o óculos”, afirmou o advogado.

O homem disse que “sem ofender ninguém” declarou aos funcionários da ótica que entraria na Justiça para resolver o assunto. “Meu filho iria ficar sem óculos e ele estava com dor de cabeça [por estar sem o equipamento]”.

Após o conflito, o advogado afirma que ocorreu uma troca por uma armação parecida e, ao retirar o óculos, percebeu que o recibo continha escrito: “Cliente Trouxa”. Fonseca questionou o estabelecimento sobre a ofensa que, por sua vez, alegou ter ocorrido um “erro de digitação”.

Apesar de não ter registrado boletim de ocorrência, Erasmo reiterou que pretende acionar a Justiça por conta do documento.

O site IstoÉ tentou contato com a ótica responsável pelo recibo que continha a ofensa, mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O espaço segue aberto para manifestação.