Advogado publica conversa em que Silvio Santos e Gugu falam de ‘esposa’ Rose Miriam

Nelson Willians, advogado das filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, e de Rose Miriam Di Matteo, publicou nesta sexta-feira, 23, no Instagram, vídeos antigos em que o apresentador aparece junto à família.

Ele também compartilhou nos stories uma conversa entre Gugu e Silvio Santos, ao vivo, em 2001, época em que Rose estava grávida do primogênito do casal, João Augusto Liberato. No registro, os dois apresentadores falam na “esposa” Rose Miriam, que desde a morte de Gugu, em 2019, tenta na Justiça o reconhecimento da união estável.

“Vai nascer em dezembro. Que coisa hein, Gugu? Eu já sei que quem vai ter o filho, claro, é sua esposa, não é você “, falou Silvio Santos. “É lógico”, respondeu Gugu, no vídeo. “O nome dela é Rose”, emendou o dono do SBT. “É Rose”, confirmou Gugu. “Que coisa, quem diria que você iria casar com a Rose, né? Não sei o que ela viu em você”, brincou Silvio.

Em outro momento, Rose Miriam e os filhos do casal estão no palco do Domingo Legal, ao vivo, onde o apresentador abraça a companheira, beija a testa dela e declara: “Minha eterna companheira Rose Miriam”.

O casal também surge junto curtindo um brinquedo de um parque de diversões e ainda uma viagem de carro, na companheira dos três filhos. Gugu dirigindo, Rose no banco do carona e o trio atrás, se distraindo no celular.

Em nota, também publicada na rede social, o advogado afirmou que a cliente e Gugu Liberato mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família.

“A legislação para reconhecimento de união estável é clara. A traição ou ausência de sexo – o que não é o caso de Rose e Gugu – não são, por si só. elementos para desqualificar a união estável, senão as pessoas começam a trair só para “escapar” de eventuais responsabilidades civis. Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente confirmados”, escreveu Willians.

Relação Rose Miriam e Gugu Liberato

Desde a morte do apresentador, em novembro de 2019, Rose Miriam Di Matteo briga na Justiça para ter reconhecida a união estável do casal, que ficou junto por cerca de 20 anos.

As filhas Marina e Sofia, de 19 anos, apoiam a mãe e ressaltam que os pais, que nunca foram casados no papel, tinham um projeto familiar. Já o filho João Augusto, de 21, e a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, curadora do espólio, negam o vínculo e destacam que o desejo de Gugu era apenas ter filhos por uma espécie de barriga de aluguel.

No testamento do comunicador, feito em 2011 e validado esta semana pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o apresentador deixou Rose de fora. No documento, ele destinou 75% de sua herança, avaliada por cerca de R$ 1 bilhão, aos três filhos.

Os outros 25%, ele quis dividir entre seus cinco sobrinhos. Três deles são filhos de Amandio Liberato, de 70 anos, o irmão mais velho do comunicador. Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida. No entanto, o pleito de Rose Miriam que pode afetar a distribuição na Justiça ainda está em andamento.

Carta

Uma carta escrita por Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato e companheira do apresentador por 20 anos, está repercutindo na internet nesta quinta-feira, 22. Nela, Rose teria afirmado que a homossexualidade do comunicador era “um problema sério” e acreditaria que poderia curá-lo com “oração e jejum”. O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas de Gugu, lamentou o vazamento do texto.

“Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério”, diz o trecho da suposta carta”.

“Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com oração e jejum vou conseguir isso”, afirma outro trecho.

“Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc., (…) Sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo [sic], já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente”, teria escrito Rose Miriam.





O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia, repudiou o vazamento da carta em nota enviada ao Estadão.

“Rose escreveu a referida carta com o coração em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída. A partir desse momento, porém, o casal entra em crise conjugal e Rose, a pedido de Gugu, vai morar no Rio para resguardar a família”, conta.

“Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011. Nessa época Rose entrou em uma grave depressão, voltou para São Paulo e tentou o suicídio, sendo internada no Hospital Albert Einstein”, continua.

E, novamente, o advogado Wilians chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com ela e seus filhos: “Ele a visitava no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital. Como já dito, foi nesse período que ele fez o testamento e o contrato para que ela cuidasse dos filhos”.

“O que reforça a tese do advogado Nelson Wilians. Ela assinou, conforme depoimento de médicos, sob efeito de medicamentos. Portanto, não estando no controle de suas funções mentais, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da família na conta do irmão dela, já que ela estava à base de remédios. Passado esse período, além de ela fazer terapia, ela convenceu Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo. Com isso, a vida do casal voltou à normalidade e a família decidiu morar em Orlando (EUA), cidade que Gugu mais gostava. Primeiro eles compraram uma casa pequena. Com a adaptação à cidade, a família se mudou para uma casa maior. Foi nessa casa que Gugu se acidentou e foi socorrido por Rose”.

Segundo ele, a legislação para reconhecimento de união estável é clara: “A traição ou a ausência de sexo – o que não é o caso de Rose e Gugu – não são, por si só, elementos para desqualificar a união estável, senão as pessoas começam a trair só para “escapar” de eventuais responsabilidades civis. Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente possíveis de confirmação”, finalizou o advogado.

