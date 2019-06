Advogado pede acareação entre Neymar e Najila

Ainda de acordo com o G1, o advogado Cosme Araújo reconhece que não existe previsão legal para esse procedimento, mas ele quer debater essa possibilidade com a delegada. Ele também disse que o vídeo de sete minutos que ainda não foi divulgado mostraria Neymar consolando a modelo. No entanto, Najila não entregou à polícia o celular que utilizou para fazer a gravação. Segundo o advogado, a moça perdeu o aparelho no dia 7 de junho – quando prestou o depoimento, sentiu-se mal e saiu carregada por seu então advogado para um pronto socorro.