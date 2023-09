Advogado lamenta atitude de Diego Alemão com a imprensa: ‘Está muito envergonhado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 12:31 Compartilhe

Diego Bissolotti Gasques, ex-BBB conhecido como Diego Alemão, foi preso em Copacabana, Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 26, após um flagrante de porte ilegal de arma. Contudo, foi solto após o pagamento de R$ 4 mil de fiança.

Na saída da delegacia, Diego se irritou com os repórteres presentes no local e os agrediu verbalmente, chamando-os de “urubus” e proferindo palavrão. Após a repercussão do momento, Jeffrey Chiquini, advogado do ex-BBB lamentou a atitude e disse que Diego está arrependido.

“Lamentamos a forma como Diego Alemão tratou a imprensa no dia de hoje. Em seu nome peço desculpas a todos os comunicadores do Brasil pelo ocorrido. Diego está muito arrependido, chateado e envergonhado”, declarou Jeffrey em nota, segundo informações do gshow.

Vale destacar, ainda, que o ex-BBB foi internado após o ocorrido. “Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas”, informou o advogado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias