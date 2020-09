DF: Advogado é preso acusado de incendiar carro de ex-noiva

O advogado Álvaro Antônio de Figueiredo, de 56 anos, foi preso em flagrante após incendiar o carro da ex-noiva, de 37 anos, no Distrito Federal. Imagens da câmara de segurança do prédio registraram o homem no estacionamento de prédio da vítima e caminhando em direção a um Honda Civic. O carro é avaliado em R$ 100 mil. As informações são do Portal Metrópoles.

Nas imagens registradas na quinta-feira (10), o advogado parece colocar algo embaixo do veículo. Logo em seguida, o carro pega fogo. O zelador do prédio percebeu o ocorrido e acionou o Corpo de Bombeiros.

Devido ao risco de explosão, por conta de tubulações de gás no local, o prédio teve que ser evacuado. O incêndio foi apagado. Além do veículo da vítima, o carro de um vizinho também foi danificado pelas chamas.

De acordo com a Polícia Civil, Álvaro foi autuado pelos crimes de dano e incêndio, com base na Lei Maria da Penha. Na sexta-feira (11), o advogado passou por audiência de custódia, e a Justiça decidiu manter a prisão do suspeito.

