Advogado diz se família de Marília Mendonça pode processar humorista que fez piada com a morte da cantora

Na quarta-feira, 8, a humorista Giovana Fagundes foi detonada nas redes sociais após fazer uma piada sobre um avião de pequeno porte. Na ocasião, ela usou como referência a cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo no interior de Minas.

“Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse Stories para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu?”, disse Giovana, nos Stories do Instagram.

Ao ser detonada por internautas e fãs da eterna Rainha da Sofrência, Giovana Fagundes, declarou, por meio de sua assessoria, que não houve a intenção de fazer piada com a morte de Marília.

“Vi o alarde criado em cima de um simples comentário em referência ao avião da Marília Mendonça. Comentário esse que em momento algum diminuiu, zombou ou fez escárnio da cantora, ou da morte dela. Era apenas sobre o monomotor que eu iria embarcar. Marília, inclusive me seguia, adorava meu trabalho e já trocamos várias mensagens via direct”, disse Fagundes, segundo informação do Splash, do UOL.

Mãe e irmão de Marília Mendonça se manifestaram

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais para lamentar a fala infeliz da humorista: “Parem de dar palco para gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família, para fazer piadinha”, disse num vídeo no Instagram.

“Uma hora a conta chega. Não se preocupem, não, gente. Se ela não está nem aí com a dor de ninguém, se ela não tem empatia… Uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela. Aí vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada. Não que eu deseje isso para ela, porque ela está plantando”, completou Ruth.

João Gustavo, irmão de Marília, se manifestou em sua conta no X-Twitter. Mesmo sem citar o nome de Giovana, a indireta foi para ela. “Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né!”, escreveu.

Advogado diz se a família de Marília Mendonça pode processar humorista

À IstoÉ Gente, o advogado René Lima Celoto explicou se a família de Marília Mendonça pode entrar na Justiça para processar a humorista Giovana Fagundes pela piada exposta nas redes sociais.

“A “piada” feita utilizando o nome e associação ao trágico acidente ocorrido com a cantora Marília Mendonça, podemos afirmar que tal conduta não caracteriza crime, porém ofender a memória de alguém falecido, pode gerar danos morais. Quem tem a legitimidade para processar são os herdeiros da vítima, porém caso a mãe da cantora falecida tenha se sentido lesada ou ofendida, também poderá acionar a humorista em nome próprio”, afirma o profissional.

“Sendo certo que a ação de danos morais tem por objetivo compensar alguém em razão de lesão, dor ou sofrimento, cometido por outro, punir o causador do dano e dissuadir ou prevenir nova prática do mesmo evento danoso”, continua.

Ainda de acordo com René Lima Celoto, a humorista pode ter que responder eventuais processos e a depender da decisão judicial, ter que retratar-se, apagar vídeos ou comentários de circulação das redes sociais e até pagar uma indenização em dinheiro.

