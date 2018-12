SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) – O advogado do italiano Cesare Battisti, Igor Tamasauskas, disse à ANSA que ainda não teve acesso à decisão do ministro do STF Luiz Fux que ordena a prisão e extradição de seu cliente. “Não tive acesso à decisão, só pela mídia, não tenho como comentar”, afirmou. Devido ao horário, Battisti só pode ser detido ao amanhecer. (ANSA)