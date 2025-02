Advogado de Sean ‘Diddy’ Combs pede para ser retirado do caso

O advogado de Sean Diddy Combs, Anthony Ricco, entrou com uma moção para sair do caso na última sexta-feira, 21. O rapper é acusado de múltiplos crimes, entre eles abuso, agressão e tráfico sexual.

Ricco explica, na moção, averiguada pelo portal americano Variety, que: “embora tenha fornecido a Sean Combs o alto nível de representação legal esperado pelo tribunal, sob nenhuma circunstância posso continuar a servir efetivamente como advogado de Sean Combs”.

A proposta pedida por Ricco ainda deve ser aprovada pelo juiz e o profissional afirma que o julgamento e a seleção do júri não serão afetados.

Ele não é o único advogado que atende a defesa do rapper: Marc Agnifilo e Teny Geragos continuarão a representar Diddy judicialmente.

Atualmente, o acusado está preso no Brooklyn enquanto aguarda pelo julgamento. Sobre as acusações, foi realizada uma série documental de quatro episódios, intitulada A Queda de P. Diddy. O documentário está disponível na Max e no canal ID.