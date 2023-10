Advogado de Rachel Sheherazade se revolta com expulsão de A Fazenda 15: ‘Vencerá a luta dos justos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 9:28 Para compartilhar:

Rachel Sheherazade foi expulsa do reality A Fazenda 15,nesta quinta-feira, 19, após colocar a mão no rosto da participante Jenny Miranda. O fato causou revolta nas redes sociais e até o advogado da jornalista, André Fróes de Aguilar, criticou a decisão do programa.

No X, antigo Twitter, André prestou apoio para sua cliente e demonstrou irritação com o ocorrido. “O jogo só termina quando acaba! Muitos cairão e outros de joelhos. #Teamrachel, você vencerá a luta dos justos”, escreveu.

Em outra publicação, o advogado apontou que a Record TV deve tomar novas medidas, conforme o contrato do reality show. “Os anexos do contrato são claros! Tem ter mais punições”, declarou, sem entrar em detalhes.

A jornalista deixou o reality após um desentendimento com Jenny Miranda, quando tocou no rosto da companheira de confinamento. Entenda a briga aqui.

A trajetória de Rachel foi notável: em poucas semanas, ela se tornou queridinha do público e favorita para vencer o reality. Ela também foi a participante que mais ganhou seguidores no Instagram durante o primeiro mês de confinamento: antes com 700 mil seguidores, ela agora acumula 3,2 milhões de fãs.

No X, internautas se revoltaram com a expulsão da favorita, com anúncios de cancelamento do PlayPlus (streaming da Record) e boicote ao reality.

