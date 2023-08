Advogado de Michelle Bolsonaro deixa caso das joias sauditas; saiba motivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 14:00 Compartilhe

O advogado Daniel Bialski, que atuava na defesa de Michelle Bolsonaro no caso das joias sauditas, deixou o caso nesta terça-feira, 22. De acordo com nota da assessoria, a ex-primeira dama deve ser representada pelos advogados do marido de agora em diante.

“Informo que de comum acordo com os interesses da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, deixarei de patrocinar sua defesa no Inquérito nº 4.874/DF (Pet.11645), justamente porque os advogados que atualmente representam o Ex-Presidente Jair Bolsonaro poderão e a representarão habilmente, daqui por diante, neste caso”, informou o escritório de Bialski por meio da assessoria.

Segundo a colunista Andréia Sadi (g1), o motivo que circula nos bastidores para a saída de Bialski foi desacordo entre advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendem uma estratégia diferente para a defesa do ex-chefe do Executivo e a esposa.

A ideia vencida foi de que se adotem estratégias iguais para Michelle e Jair, o mesmo feito no caso das cheques de R$ 89 mil depositados pela ex-primeira dama.

