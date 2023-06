Advogado de Lula promete ser imparcial no STF

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 13:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 21 GIU – O advogado Cristiano Zanin, ex-defensor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometeu hoje (21) ser imparcial caso seja confirmado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

“Uma vez aprovado meu nome por esta Casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição, sem nenhum tipo de subordinação. Um ministro do Supremo só pode estar subordinado à Constituição da República para atuar com imparcialidade, a qual é fundamental”, disse Zanin.

“Fiquei muito honrado com a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo dos últimos anos, tive a oportunidade de conviver com o presidente e participei de sua defesa técnica”, acrescentou.

Zanin foi advogado de Lula na Lava Jato, pela qual o petista foi condenado e preso entre 2018 e 2019.

No entanto, o STF anulou as condenações devido à falta de imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro, hoje senador e que participa da sabatina de Zanin. (ANSA).

