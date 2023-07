Advogado de Daniel Silveira faz ‘vaquinha’ nas redes sociais para pagar contas do ex-deputado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 11:21 Compartilhe

O advogado Paulo Faria, que representa Daniel Silveira, fez uma “vaquinha” nas redes sociais para que seu cliente consiga pagar as contas básicas de sua família. O ex-deputado federal encontra-se detido no presídio de Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, por ameaçar e incentivar violência contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Como aconteceu:

O advogado informou, por meio de uma publicação no Instagram, que todas as contas bancárias de Daniel Silveira estão bloqueadas e, por conta disso, a família do ex-deputado federal está passando por dificuldades financeiras;

Após visitar o seu cliente, segunda-feira, 17, o advogado Paulo pediu autorização para criar a “vaquinha”. Os depósitos serão feitos na conta de Faria, colocada à disposição para os familiares de Daniel;

“Vamos devolver dignidade ao nosso herói Daniel Silveira e sua família?”, perguntou o advogado. Paulo Faria ainda informou que as contribuições recebidas serão destinadas para “compra de alimentos, pagamento de transporte de Petrópolis a Bangu 8, pagamento das contas básicas e despesas da família, consertar a máquina de lavar que estragou, ou comprar uma nova, consertar o portão danificado pela Polícia Federal, e resgatar o mínimo de dignidade”;

O advogado também reclamou do abandono em que se encontra o ex-deputado federal. “Hoje, Daniel conta com ajuda de alguns poucos amigos, que conseguimos contar nos dedos de uma das mãos e ainda sobram”, finalizou.

