Advogado de Bolsonaro é perseguido por homem com faca na mão

O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, foi perseguido por um homem, que segurava uma faca, em um restaurante na QI 11, do Lago Sul, em Brasília (DF), no sábado (21). De acordo com testemunhas, o advogado foi acusado de ter assediado a mulher do homem. As informações são do Portal Metrópoles.

Policiais militares foram acionados para conter o homem, que não foi identificado. A 10° Delegacia de Polícia está investigando o caso. O advogado e o homem já prestaram depoimento.

Procurado pelo Uol, Wassef alegou ser vítima de uma “campanha de fake news”.

“É uma fraude, uma mentira. [Trata-se de] uma senhora de mais 60 anos de idade, aparentando ter 65. Não me aproximei em nenhum momento, nunca a vi, não falei um ‘a’. Nada. Na verdade, é uma mentira que ela gerou, e estou sendo vítima novamente, uma vez mais, de campanha de fake news para [inaudível] as agressões que eu sofri por parte dela. Ela ameaçou o presidente da República e a minha pessoa. Inventou essa história como ardil para tentar se proteger”, disse ele.

Veja também