Advogado afirma que Pazuello pretende responder todas as perguntas na CPI da Covid

O advogado Zozer Hardmann, que está auxiliando o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em sua preparação para a CPI da Covid, afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que o general tem intenção de responder todas as questões dos senadores durante a sabatina a qual será submetido.

“A decisão do STF correta. Já era esperada. A garantia ao tratamento urbano, digno e respeitoso era o objetivo [do habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski nessa sexta-feira (14)]. O ministro Pazuello pretende responder todas as perguntas. Porém, como toda e qualquer testemunha tem o direito ao tratamento digno, urbano e respeitoso”, disse Hardmann à reportagem da Folha.

Nessa sexta-feira (14) a defesa de Pazuello teve seu pedido de habeas corpus atendido por Lewandowski. Com isso, fica garantido o direito do ex-ministro de ficar em silêncio nos casos de perguntas sobre si mesmo.

O depoimento de Pazuello na CPI da Covid está marcado para a próxima quarta-feira (19).

