Advogada que falava de ações contra empresas aéreas é uma das vítimas da queda do avião

A advogada Laiana Vasatta é uma das 62 vítimas da queda do avião da Voepass, ocorrida na sexta-feira, 9. Ela era sócia do escritório de advocacia Demski & Vasatta, baseado em Cascavel, no Paraná, e especializado em Direito do Consumidor e na área trabalhista. O voo tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, mas caiu em uma área residencial de Vinhedo.

Laiana publicava vídeos nas redes sociais sobre como clientes das companhias aéreas devem proceder ao enfrentar problemas como cancelamentos e overbooking (quando a empresa vende mais assentos do que os disponíveis na aeronave). Ela também era sócia de uma marca de roupas.

Laiana era filha de Jaime Vasatta, pré-candidato a vereador de Cascavel, e de Glaci Vasatta, assistente social e servidora pública na Secretaria de Assistência Social de Cascavel.

Em maio, durante as inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, Laiana recomendou que seguidores tivessem “bom senso e compreensão” com prestadores de serviço afetados pelo desastre antes de fazer cobranças ou rescindir contratos.