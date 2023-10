Advogada explica possíveis consequências jurídicas para Juliette e Duda Beat após acusação de plagiarem ‘Amarelo’, de Emicida

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 19/10/2023 - 14:52 Para compartilhar:

O rapper e empresário Evandro Fióti, irmão do também rapper Emicida, acusou Juliette, Duda Beat e a empresa de alimentos Bauducco, após o lançamento de “Magia Amarela”, por plágio pelo projeto musical “Amarelo”, lançado em 2019.

Segundo o artista, os envolvidos “roubaram conceitualmente” todo o trabalho dos irmãos, que foi dividido em três partes: o disco “Amarelo”, o documentário “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, disponível na Netflix, e “Amarelo ao vivo”, gravado no Theatro Municipal de São Paulo.

Em 2020, o álbum ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa.

O artista ressaltou também que anteriormente já tinha sido procurado pela marca para participar do novo posicionamento, mas que não houve sequência por “motivos de prazo e questões financeiras”.

“Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo por cronograma, prazo e questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer”, disse.

“Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas, que inclusive admiro, mas nosso jurídico vai trabalhar”, completou.

Lei sobre direitos autorais

Todas as partes já se posicionaram e a campanha não será lançada, assim como single foi retirado de todas as plataformas de streaming. Porém, como os artistas podem proteger criativamente e judicialmente seus trabalhos antes e depois deles serem publicados?

De acordo com Luciana Minada, advogada especialista em direitos autorais, a lei brasileira não traz nenhuma definição expressa, mas sabe-se que “plágio é a reprodução parcial ou integral de uma obra sem a devida autorização do titular”.

“A Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98 – LDA) é a principal lei brasileira para a proteção das obras musicais e publicitárias, prevendo quais são os tipos de obras protegidas, direitos morais do autor e os direitos de exploração de uma obra, por exemplo”, iniciou.

Luciana ressaltou então que “a LDA prevê no artigo 29 que é necessária a autorização prévia do titular para que uma obra seja reproduzida (integral ou parcialmente), adaptada ou editada”.

Sendo assim, “qualquer utilização de uma obra depende da autorização do titular – salvo nas hipóteses de exceção previstas no artigo 46 da lei ( que é uma citação de pequenos trechos, uso privado do copista, por exemplo).

A cantora Duda Beat teve que fazer uma nota de retratação pública após envolver o nome de Felipe Vassão, autor da música “AmarElo”, com participação de Majur e Pabllo Vittar e sample de Belchior.

“Para que não haja dúvidas, Felipe Vassão não teve *nenhum?* envolvimento ou participação na criação da faixa Magia Amarela, ou de qualquer outro elemento da campanha”, disse a cantora em trecho do texto.

“A equipe Duda Beat tem imenso respeito e admiração pelo trabalho de Felipe Vassão e se retrata expressamente por qualquer mal entendido que possa ter sido causado por manifestações anteriores”, finalizou.





A advogada então completou que a análise de identificação de plágio é a observação do “grau de originalidade da obra plagiada, os elementos que a compõem e o próprio contexto em que o possível plágio se dá”.

Proteção aos artistas

De acordo com o gerente executivo responsável da Bauducco, “Magia Amarela” fazia parte do novo posicionamento e identidade visual da marca. Juliette e Duda Beat estiveram presentes.

“É uma noite muito especial. A Bauducco lança a nova identidade visual nesse evento. Pela primeira vez, nos últimos 30 anos, a gente renova toda a nossa linha de produtos. É um momento histórico e especial. Nosso novo amarelo, nossa nova identidade visual”, disse André Kieling no evento de lançamento.

Questionada como os artistas e agências de publicidade podem se proteger contra acusações de plágio, a advogada ressaltou a importância de “documentar todo processo criativo envolvido na concepção de uma nova obra ou campanha, evidenciando o seu caráter de originalidade e novidade”.

“Nas situações em que obras de terceiros tenham sido, em alguma medida, utilizadas ou estejam intimamente ligadas ao processo criativo, é recomendável buscar uma autorização prévia do terceiro, evitando futuras alegações de plágio ou de aproveitamento indevido da obra”, explicou.

Luciana comentou também a atenção que foi gerada sobre o assunto, “mostrando a importância cada vez maior dos artistas de se preocuparem com todas as etapas do processo criativo de suas obras e, mais do que isso, de se atentarem à conduta das marcas e empresas com as quais farão parcerias e contratos”.

Por fim, as consequências para Juliette, Duda Beat, Bauducco e qualquer outro envolvido na parte sinalizado por Fióti, sendo acionados pela justiça e caso confirmado a ocorrência de plágio, “serão obrigados a cessar todo e qualquer uso daquela obra, além de pagar indenização por danos morais e materiais decorrentes de tal violação”.

“Em um mundo conectado e onde assuntos polêmicos geram engajamento nas mídias sociais, um deslize que acabe esbarrando em direitos autorais de terceiros pode significar um enorme abalo para a reputação e para a carreira de um artista”, completou.

