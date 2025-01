Advogada explica pensão compensatória, que Ana Hickmann terá de pagar ao ex

*Sylvia Drummond é advogada especialista em Direito de Família, vice-presidente da OAB/RJ e presidente do Tribunal de Ética da OAB/RJ. Ela é sócia do escritório de advocacia Drummond Rhaddour Bravin Greth Advogados, Coordenadora de Projetos da Escola Drummond de Advocacia, e professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), da Pós-Graduação em Direito Processual Civil e dos cursos de extensão, além de ser Professora da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (FEMPERJ), professora da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ), professora da Fundação Escola da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (FESUDEPERJ), e membra da Associação Brasileira de Processo Civil (ABDPpro).