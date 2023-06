Advogada erra PIX e transfere R$ 3,5 mil para Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 13:22 Compartilhe

A advogada chamada Kailane postou no grupo do Facebook Advogados Online que não se atentou ao valor transferido e que agora quer o dinheiro de volta. “Por descuido e sem óculos acabei colocando um zero a mais e foi R$ 3.500. Tento ligar no Banco do Brasil e não consigo resolver. Preciso reaver esse dinheiro”, disse no grupo.

+TSE retoma julgamento contra Bolsonaro por abuso de poder

Campanha começou após julgamento do TSE

A campanha de arrecadação de dinheiro para Bolsonaro começou após o início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode deixá-lo inelegível por oito anos. Políticos como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) e o vereador Fernando Holiday (Republicanos-SP) realizaram doações para Bolsonaro.

O ex-secretário de comunicação social Fábio Wajngarten divulgou em seu twitter a chave PIX de Bolsonaro com o aviso “confira antes de transferir”.

Quanto Bolsonaro ganha?

Bolsonaro assumiu este ano o cargo de presidente de honra do PL. O salário é de R$ 39 mil. Além desse valor, ele também recebe aposentadoria do Exército e da Câmara dos Deputados. Assim, entre aposentadorias e salários, são mais de R$ 75 mil mensais.

* Com informações da Agência Estado

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias