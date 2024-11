Advogada diz que Ferragni terá prioridade em guarda de filhos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 12:50 Para compartilhar:

MILÃO, 11 NOV (ANSA) – A advogada de Chiara Ferragni esclareceu nesta segunda-feira (11) que a influenciadora digital terá prioridade em relação ao rapper Fedez na guarda compartilhada dos filhos do ex-casal, Leone e Vittoria.

“Especificamos que o acordo não prevê uma repartição igualitária dos menores, que serão colocados prevalentemente com a mãe”, diz uma nota assinada por Daniela Missaglia, advogada de Ferragni no processo de divórcio com o cantor.

“O acordo, em fase de assinatura e depósito, não prevê uma contribuição pecuniária [pensão] para manutenção dos filhos, medida legítima à qual a senhora Chiara Ferragni renunciou, privilegiando, com espírito conciliador e bom senso, a rápida obtenção de um acordo, também no interesse superior e prioritário dos menores”, acrescenta o comunicado.

Inicialmente, havia sido divulgado que Leone e Vittoria passariam tempos iguais com a mãe e com o pai, que se separaram após oito anos de relacionamento e seis de casamento. (ANSA).