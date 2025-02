Advogada de Rubiales pede sua absolvição no caso do beijo forçado em Jenni Hermoso

A advogada do ex-presidente da federação espanhola de futebol pediu, nesta quinta-feira (13), “uma sentença de absolvição” nas conclusões do julgamento contra Luis Rubiales pelo beijo forçado que deu na jogadora Jenni Hermoso nas comemorações do título do Mundial Feminino em 2023.

“Por tudo isso, meritíssimo, acredito que isso deveria levá-lo à absolvição”, disse a advogada Olga Tubau, dirigindo-se ao juiz e admitindo que o beijo foi incorreto.

“Estamos diante de uma manifestação de alegria incontrolável. Estamos diante de um comportamento inadequado? Sim. Criminoso? Não”, argumentou a advogada, que lembrou que Rubiales pediu desculpas por ter se comportado como “apenas mais um jogador” e não como o presidente da RFEF.

A advogada questionou o depoimento de Hermoso pelo comportamento que ela teve depois: o fato de a jogadora ter feito “piadas” sobre o beijo nos momentos imediatamente seguintes é “muito pouco coerente com o sofrimento em que imediatamente caem as vítimas dos ataques”, considerou a advogada.

O processo, iniciado no dia 3 de fevereiro com a declaração de Hermoso, busca apurar se Rubiales é culpado do crime de agressão sexual, do beijo nas comemorações da Copa do Mundo, em agosto de 2023, em Sydney, e de coação, devido à pressão para que a jogadora minimizasse a importância do caso, diante do escândalo global.

A promotora, que pede 2 anos e meio de prisão para Rubiales, apoia totalmente Hermoso e acredita que “não há dúvida” de que foi “um beijo não consensual”, disse ela em suas conclusões nesta terça-feira.

Além de Rubiales, estão sendo processados o ex-técnico da seleção feminina espanhola, Jorge Vilda, e dois ex-dirigentes da RFEF, Rubén Rivera e Albert Luque, mas apenas pela coação a Hermoso.

A promotoria pede 18 meses de prisão para eles.

O julgamento prosseguirá na sexta-feira com as conclusões dos advogados dos outros três processados.

du-we-al/CHZ/mb/aam/aa