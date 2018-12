“Estou me fortalecendo”, diz advogada agredida

A advogada Luciana Sinzimbra, de 26 anos, que foi vítima de agressões por parte do ex-namorado Victor Junqueira, 24, utilizou o Instagram nesta quinta-feira (27) para falar pela primeira sobre a repercussão que o caso ganhou.

“Graças a Deus estou bem fisicamente, porém, abalada emocionalmente. Quanto aos vídeos, estes foram divulgados sem o meu consentimento e se tornaram virais, exigindo de mim uma postura que não me sinto ainda preparada, mas estou me fortalecendo para me pronunciar em breve e ajudar no combate à violência doméstica. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível”, afirmou ela.

Luciana gravou com uma câmera escondida as agressões sofridas pelo ex. O vídeo começa com uma discussão entre o casal e logo depois Victor parte para cima da advogada.

Nesta quarta-feira (26) a delegada responsável pelo caso, Ana Elisa Gomes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), afirmou que não existem elementos necessários para a prisão preventiva do agressor.

Confira o vídeo abaixo: