Advogada afirma ser contra vacina e detona Guarda Civil Municipal após se recusar a usar máscara; assista

No último sábado (05), a advogada Celeste Gouvea se desentendeu com agentes da Guarda Civil Municipal de Santos (GCM), no litoral de São Paulo, após ser autuada pelo não uso de máscara de proteção contra a Covid-19 em local público, conforme Decreto Municipal. As informações são da “A Tribuna”.

Celeste estava andando na praia do Gonzaga, próxima ao mar, e quando ia atravessar a ponte foi impedida de seguir, sendo abordada pelos agentes. “Não assinei porque não concordo com o que estava descrito ali, um documento com erro grotesco e incompleto. Não estava o local certo, e nem constava que eu possuía sim a máscara”, disse.

“Ele nem me perguntou se eu tinha máscara, já falou que eu estava sendo autuada porque não a estava usando. Então tirei a máscara da mochila e mostrei. Também dizia no documento que eu estava na avenida em frente a um número de prédio, e eu não estava em frente a prédio algum, estava na praia, perto do mar, e ele deveria colocar o local correto na autuação”, contou.

“Eram 10 horas da manhã, na praia tinham crianças, pessoas de idade, atletas correndo, todos praticando esporte individual, em um local aberto e com distanciamento social. Não tem porque usar máscara num local assim. Se eu for para um mercado, shopping, ou mesmo andar na rua, coloco a máscara, mas ali não faz sentido algum pra mim”, opinou Celeste.

Gouvea é contra a vacinação do coronavírus e acredita que para evitar o contágio deve fazer justamente o que estava fazendo: beber muito liquido, caminhar e tomar um pouco de sol. “Exercícios, tratamento precoce e fortalecimento da imunidade é o que previne do contágio. Uma boa alimentação e cuidar da saúde física e mental. Sou totalmente contra a vacina, e não pretendo me vacinar. Não sou cobaia, essas vacinas foram colocadas para a população em tempo recorde, acredito que ninguém ainda saiba os efeitos colaterais que podem trazer”, comentou.

A Prefeitura de Santos se manifestou sobre o episódio. “O guarda a orientou sobre a obrigatoriedade do uso correto da máscara facial. Diante da recusa foi aplicada multa, prevista em legislação municipal, no valor de R$ 300,00. A GCM destaca que a multa é aplicada quando a pessoa não traz consigo a máscara e/ou se recusa a usá-la corretamente, ou seja, cobrindo o nariz e a boca”, informou o comunicado do órgão.

