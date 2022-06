Advíncula se aposenta da seleção do Peru após errar pênalti: ‘Sou o único responsável’

Jogador do Boca Juniors, o lateral-direito Luis Advíncula anunciou que não vai mais jogar pela seleção do Peru. Na última segunda-feira (13), o peruano errou sua cobrança de pênalti na partida decisiva contra a Austrália, pela repescagem da Copa do Mundo, e viu sua equipe ficar de fora do Mundial do Catar.







Nas redes sociais, Advíncula publicou um texto duro consigo mesmo. “Primeiro peço perdão à minha família e amigos pela dor que causei a todo o Peru. Sou o único responsável desse fiasco e minha vida não será suficiente para pedir desculpas”, começou o jogador.

“Cheguei até aqui e agora me afasto da seleção. Acho que não tenho forças para me levantar disto. Aos meus colegas, muito obrigado por tudo e desculpa por tão pouco”, completou.

Advíncula atuava pela seleção desde 2011 e acumular 107 partidas com a equipe nacional. Aos 32 anos, ele é o quarto jogador com mais partidas pelo país, atrás apenas de Roberto Palacios, Yotún e Guerrero.