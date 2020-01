Adversários em Portugal, Jesualdo e Evandro se reencontram no Santos

A chegada ao Santos do técnico Jesualdo Ferreira, apresentado na última quarta-feira, permitirá o encontro de dois antigos adversários no futebol português. Em sua longeva carreira, o treinador, de 73 anos, se confrontou no seu país com o meia Evandro, que construiu parte da sua trajetória no futebol por Estoril e Porto.

Nas temporadas 2012/2013 e 2013/2014 do futebol europeu, Evandro passou pelo Estoril, time para o qual se transferiu depois de defender o Estrela Vermelha. Já Jesualdo esteve à frente do Sporting Lisboa no primeiro ano, depois dirigindo o Braga.

Nesse período, Evandro esteve em campo quatro vezes diante de equipes comandadas por Jesualdo, sendo três delas contra o Braga. Foram duas vitórias e duas derrotas do meia diante dos times do agora seu treinador. E ele conseguiu marcar dois gols nesses duelos.

Agora, Jesualdo e Evandro estarão do mesmo lado. E o meia aproveitou a chegada do treinador para ter uma conversa inicial com o agora chefe na última quarta-feira, primeiro dia da pré-temporada do Santos.

“Já conheço o trabalho do Jesualdo. Joguei contra ele algumas vezes quando estava em Portugal, e isso acaba gerando um pouco mais de entrosamento. Bati um papo bem legal com ele antes do treino. É uma satisfação muito grande voltar a representar esse clube e todos estão motivados para a temporada”, afirmou o meia ao site oficial do Santos.

Hoje com 33 anos, Evandro se transferiu para o futebol europeu no início de 2011, permanecendo por lá até junho de 2019, quando trocou o Hull City, da Inglaterra, pelo Santos. E naquele momento assinou um contrato de um ano com o clube da Vila Belmiro, até o meio da temporada 2020.

Ainda que sem ser titular absoluto, Evandro foi peça importante do Santos de Jorge Sampaoli no segundo semestre de 2019, tendo disputado 18 jogos, sendo 14 como titular, com um gol marcado. O seu contrato vai até 30 de junho de 2020, mas possui uma cláusula para extensão até o fim do ano. No reencontro com Jesualdo, tentará convencê-lo, dentro de campo, a fazê-lo.