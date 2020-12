Adversários da segunda metade da tabela, Bragantino recebe o Athletico Massa Bruta passa por viés de alta enquanto o Furacão ainda busca seu melhor rendimento para escapar definitivamente do risco de queda

Um confronto de dois times que olham com mais preocupação para a parte de baixo da tabela do Brasileirão do que almejando melhores posições na parte de cima ocorrerá no próximo domingo (20) entre Bragantino e Athletico-PR.

A equipe do interior paulista vive aquela que já pode ser considerada a melhor fase em resultados onde, há seis rodadas sem perder com três empates e três vitórias, a equipe deixou o Z4 e se encontra hoje na 12ª colocação com 31 pontos.

O adversário do Massa Bruta, por sua vez, chegou a ensaiar uma recuperação com os triunfos sobre equipes do alto da classificação como Atlético-MG e Santos. Porém, bastaram os reveses contra Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG (em meio desses jogos ainda houve a dolorida queda na Libertadores para o River) para que a situação dos comandados de Paulo Autuori voltasse a ser considerada como delicada.

Para mudar o cenário da atual 14ª posição com 28 pontos, o treinador do Furacão preferiu apenas optar por mudanças forçadas onde Pedro Henrique e Erick, machucados, serão provavelmente substituídos por Khellven e Thiago Heleno.

Os desfalques do Bragantino para o compromisso do fim de semana, além do suspenso Luan Cândido, são Alex Alves (diagnosticado com Covid-19), Helinho (lesão) e Lucas Evangelista que reclamou de dores musculares e será preservado.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO x ATHLETICO-PR

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 20/12/2020 – 16h

​Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira (ambos SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Bruno Tubarão e Ytalo. Técnico: Marcelo Barbieri.

ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

