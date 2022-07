Adversário do Palmeiras, Cuiabá tem modelo de gestão diferente da maioria das equipes da Série A Cristiano Dresch, vice-presidente do Dourado, afirma que a modernização do futebol brasileiro passa pelas SAFs

Nesta segunda-feira, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento em que os clubes-empresa estão em evidência no Brasil, o Dourado carrega o rótulo de primeiro time da Série A a se transformar em SAF e conta com um modelo de gestão distinto em relação a maioria das equipes que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro.

Cristiano Dresch, vice-presidente do clube, explicou que a instituição sempre teve a ideia de se consolidar com um modelo empresarial. O executivo ainda completou que o planejamento de um clube-empresa é diferente do modelo tradicional do futebol brasileiro.

– Conhecemos essa realidade desde o início e a continuidade de trabalho ajuda no resultado a médio-prazo.

– O principal quesito, no Cuiabá, se dá pelo motivo de poucas pessoas estarem no poder de decisões importantes. Com isso, as tomadas de decisão são mais rápidas e passam pelos donos. Caso um grande patrocinador queira fechar contrato com o clube, não há necessidade de aprovação do Presidente, Conselho, Diretor-Financeiro, etc. Nós adiantamos processos. Não temos um Executivo de Futebol, por exemplo – completou Cristiano.

No final do ano passado, o contrato social do clube foi alterado e com isso passou a ter mais oportunidades de investimentos. A família Dresch comprou a agremiação em 2009 e, desde então, administra o clube municiada pelos investimentos da Drebor, fabricante de material utilizado por recapeadores de pneus, que foi fundada há pouco mais de 30 anos.

– A tendência daqui para frente é de colocar o Dourado em melhores condições, uma vez que teremos incentivos fiscais e pagaremos menos impostos, entre outras coisas. Entendemos que a SAF é a modernização do futebol brasileiro – acrescentou o vice-presidente.

O Cuiabá é um clube-empresa que começou pequeno e, com o passar do tempo, cresceu enquanto gestão e alcançou resultados dentro de campo, como o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2020. Pelo segundo ano consecutivo na elite, o principal objetivo na temporada é a permanência na primeira divisão.

