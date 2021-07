Adversário do Corinthians, Fortaleza chega embalado por vitórias e goleada na última rodada Com investimentos inferiores aos principais clubes do país, equipe cearense aposta em gestão responsável e ocupa a quinta colocação do campeonato

O Fortaleza, equipe comandada pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, enfrenta o Corinthians neste domingo, no Castelão, em busca de uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Em confronto disputado na última quarta-feira, o time goleou o América-MG, comandado pelo ex-treinador corintiano Vagner Mancini, por 4 a 0, e chega embalado para o confronto do final de semana.

Com um estilo de jogo agressivo dentro e fora de casa, o Leão do Pici tem o segundo melhor ataque do torneio, empatado com Palmeiras e Bahia, e ocupa a quinta posição na tabela, com desempenho superior ao de clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e o próprio Corinthians. Para competir com as principais forças do país, o clube aposta em modelo de gestão responsável, com investimentos em estrutura e tecnologia.

Para a disputa do Brasileirão, o clube realizou contratações pontuais, principalmente para o setor ofensivo. Além do polivalente Yago Pikachu, reforço desde o início da temporada e um dos artilheiros da equipe, chegaram nos últimos dias o meia-atacante Edinho, que terá sua terceira passagem pelo tricolor, e o atacante chileno Ángelo Henríquez, ex-Universidad de Chile.

Marcelo Paz, presidente do clube, falou sobre o desempenho apresentado na temporada atual e pontuou os principais desafios para montar uma equipe competitiva com investimentos ponderados.

– O fato de trabalharmos com recursos reduzidos, principalmente em virtude da pandemia, torna a nossa margem de erro muito pequena, e isso aumenta a nossa responsabilidade nas contratações e nas decisões esportivas. Nós valorizamos muito os bons resultados até o momento na temporada, porque sabemos como é difícil manter um elenco qualificado, com um bom nível de estrutura e logística. Temos muita humildade, pés no chão e gratidão à Deus pela fase atual vivida pelo clube – afirmou o mandatário.

Com bons resultados esportivos e administrativos, Paz assumiu o cargo em 2017, e após contratar Rogério Ceni, comandou a construção do Centro de Excelência Alcides Santos, que contou com consultoria do experiente ex-goleiro e técnico, apresentando uma estrutura de treinamento completa. Desde a chegada do dirigente à presidência, o Fortaleza conquistou a Série B e a Copa do Nordeste, em 2019, sagrando-se campeão nos últimos três campeonatos estaduais, totalizando cinco títulos em quase quatro anos de gestão.

Os resultados alcançados recentemente refletem a organização apresentada pelo clube fora das quatro linhas, pautada no equilíbrio financeiro e no investimento em inovação e tecnologia. A dívida atual do Fortaleza é uma das menores entre os participantes da Série A, e não prejudica o orçamento. Para maximizar o retorno esportivo nas contratações e competir com equipes de maior poderio financeiro, o clube aposta na utilização de recursos tecnológicos, que auxiliam nas tomadas de decisão da diretoria e da comissão técnica.

– Estou muito feliz com a campanha que estamos realizando, e tenho certeza que a nossa torcida compartilha desse sentimento. O elenco é competitivo, o Vojvoda conseguiu se adaptar rápido e está fazendo um trabalho muito consistente. Não é fácil jogar no mesmo nível de clubes que fazem grandes investimentos, e nós estamos conseguindo graças ao bom trabalho realizado pelos atletas, comissão técnica e diretoria – declarou o presidente Marcelo Paz.

Com o intuito de agilizar o trabalho dos profissionais do clube, o Fortaleza anunciou uma parceria com a Pro Soccer, empresa especializada em integração de dados esportivos. Na nova plataforma, os membros da comissão técnica possuem seus dados organizados e correlacionados em um mesmo lugar.

A nova tecnologia mostra detalhes fisiológicos dos jogadores e exibe a taxa de esgotamento físico, o nível de descarga muscular, grau de hidratação, alimentação e carga diária de treinamento recomendada para cada jogador. Quem gostou da novidade foi o argentino Juan Pablo Vojvoda, que agora pode acessar os dados de cada atleta de forma simplificada e eficiente.

De acordo com Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza, a ferramenta tem o intuito de potencializar a performance dos atletas e do departamento de futebol do clube.

– Todas as informações referentes aos atletas são condensadas em um único aplicativo, os aspectos fisiológicos, médicos, nutricionais, psicológicos, e até situações contratuais e logísticas de viagens. Usar a tecnologia para facilitar as tomadas de decisão é essencial e diminui os riscos, tanto nas escolhas da diretoria, como nas da comissão técnica – pontuou o executivo.

Além da boa campanha no Brasileirão, o clube está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, e enfrentará o CRB em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

