Adson lamenta atuação do Corinthians contra o Always Ready: ‘Bola não entrou’ Camisa 28 marcou o gol do Timão no empate com o Always Ready pela Libertadores

Autor do gol do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Always Ready-BOL, na Neo Química Arena, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, Adson lamentou o resultado contra os bolivianos.





O garoto falou sobre a dificuldade do grupo e disse que, apesar das chances criadas contra o Always Ready, a sorte não esteve ao lado do Timão durante os 90 minutos.

– Libertadores muito complicada, equipes qualificadas, mesmo o Always Ready não tendo chance de classificar. Infelizmente a bola não entrou, agora é seguir firme na competição. Temos muito pela frente, três competições. Quando o professor pensar que eu tenho que jogar, vou seguir o meu trabalho – disse o camisa 28.

Adson chegou ao seu terceiro gol na temporada, marcando pela segunda partida consecutiva. O ponta destacou a confiança na qual a comissão técnica do clube alvinegro vem dando para ele e outros garotos da base.

– Acho que fizemos boa partida, tentamos ir para cima. Tem dia que a bola não entra. Independentemente do professor, Vitor ou Filipe, tem dado confiança para mim e os jovens da base, estou tentando aproveitar. Seguir firme no campeonato porque temos muito pela frente – concluiu Adson.

O Corinthians avançou como segundo colocado do Grupo E, com nove pontos, um a menos do que o Boca Juniors.

O sorteio para definir as oitavas de final e o chaveamento da Libertadores acontece na sexta-feira (27), às 13h (horário de Brasília). As partidas de ida das oitavas estão programadas para acontecer entre os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os duelos da volta nos dias 5, 6 e 7 de julho.

O próximo compromisso do Corinthians é no domingo (29), às 18h, na Neo Química Arena, contra o América-MG, pela oitava rodada do Brasileirão.

