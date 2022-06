Adson atribui boa fase no Corinthians a confiança passada pelo treinador: ‘Fala para ir para cima’

Elogiado pelo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, o atacante Adson comentou sobre o tratamento que o comandante corintiano dá para ele.





Adson abriu vitória do Timão contra o Juventude, no último sábado (11) (Foto: Divulgação/Corinthians)

Segundo o autor do primeiro gol do Timão na vitória por 2 a 0 para o Juventude, no último sábado (11), o treinador costuma incentiva-lo a ir para cima dos adversários.

– Ele (Vitor Pereira) dá sempre essa liberdade para gente (jogadores vindos base), fala que tem que ir para cima. Pega a bola, vai para cima. É bom a gente ter isso também – afirmou o atacante na zona mista após o triunfo contra o clube gaúcho.

O camisa 28 acredita estar vivendo a sua melhor fase com a camisa corintiana. Prata da casa, ele vem tendo chances no elenco profissional desde o ano passado. No período, o camisa 28 passou pelas mãos de outros dois treinadores, Vágner Mancini e Sylvinho, mas atribuiu a Vítor Pereira o seu bom momento.

– Eu acredito que sim (está na melhor fase pelo Corinthians). O Vítor tem dado muita confiança não só para mim, mas para a base, e a gente está correspondendo. O mais importante é o desempenho da equipe. Time muito entrosado – destacou Adson.

Após alguns jogos tendo alternancia de esquema tático, o Corinthians venceu o Juventude atuando durante os 90 minutos no 4-3-3, esquema onde rendeu mais desde a chegada de VP. Adson disse que o modelo foi treinado durante a semana visando o confronto com o Papo.

– Acho que tudo é fruto de trabalho. A gente trabalha forte. A gente trabalhou essa formação, voltamos a jogar bem, que é o mais importante atualmente. Toda equipe firme. Agora é seguir o campeonato.

A vitória deste fim de semana colocou o Timão novamente na liderança do Brasileirão. Para fechar a rodada na ponta, o clube alvinegro precisa torcer para o Palmeiras não vencer o Coritiba, neste domingo (12), no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

– A gente, no Corinthians, sabe que sempre tem que olhar para frente, para cima na tabela. Voltamos a pontuar, voltamos a jogar bem e agora é descansar, porque temos muito campeonato pela frente – comentou o camisa 28 sobre a posição corintiana no Brasileirão.

O gol contra o Juventude foi o terceiro de Adson na temporada, em 21 jogos. Ele também tem uma assistência até aqui em 2022.

