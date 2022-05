Adriano posta mensagem enigmática após amiga delegada ser alvo de operação policial no Rio Adriana Belém teve cerca de R$ 2 milhões, em espécie, apreendidos em seu apartamento na Barra da Tijuca





O ex-jogador Adriano postou nesta terça-feira uma mensagem enigmática nos stories do Instagram. Apesar do Imperador não ter especificado o motivo, a publicação foi feita horas após um mandato de busca e apreensão ser efetuado na casa da delegada Adriana Belém, amiga pessoal do ex-atacante.

– Você não conhece as pessoas, você conhece apenas o que elas permitam que você veja – postou Adriano.

Postagem de Adriano na manhã desta terça-feira (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo ‘O Globo’, a polícia civil encontrou quase R$ 2 milhões em espécie dentro de uma mala e de sacolas de marcas de grife no apartamento da delegada, na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. A busca faz parte da operação Calígula, contra uma rede de jogos de azar comandadas, segundo o Ministério Público, pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo PM reformado Ronnie Lessa.

Adriana Belém já foi vista muitas vezes nas publicações do ex-jogador em festas. Em 2020, a delegada esteve no meio de uma polêmica durante uma festa na casa do Imperador, com a presença de Edmundo onde foram citadas, nas redes sociais, um suposto uso de drogas. Adriana Belém deu entrevistas na ocasião afirmando que iria processar os autores das mensagens.

Adriano, Edmundo e Adriana Belém durante churrasco em 2020 (Foto: Reprodução/Instagram)

Naquele mesmo ano, Adriana saiu candidata a vereadora no Rio e o Imperador fez postagens nas redes sociais apoiando sua candidatura pelo PSC. Apesar disso, a delegada acabou não sendo eleita.

Adriano e a delegada Adriana Belém (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Em 2017, Adriana se envolveu em outra polêmica com Adriano após uma foto dela no colo do Imperador viralizar. Na época, internautas especularam que sua profissão como delegada poderia interferir em possíveis investigações contra Adriano por supostas ligações com o tráfico. O ex-atacante, então, postou nas redes sociais um desabafo:

– Amizade não se conquista, se constrói. Eu amo ela. Não tem nada a ver. Eu vou para a minha comunidade, todo mundo já sabe disso há um tempão. Não julguem os outros sem saber o que julgar. Julgar é uma coisa, provar é outra. Quem está fazendo esses vídeos, colocando isso na rede social, é porque tem recalque – disse.

Em março deste ano, Adriana esteve na festa de 40 anos de Adriano e postou uma foto em homenagem ao seu ‘filho’, modo como ela tratou Didico na publicação.

– Em tempo real: Que Deus te abençoe meu filho do coração Adriano Imperador .. Que Deus te dê muita saúde, paz. felicidades, conquistas!!!! Te amamos muito!!!!! E mais comemorações. Eternamente família – disse.

E MAIS:

E MAIS: