Adriano Imperador sai para passear com a namorada em plena quarentena: “Rolê com o mozão”

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, Adriano Imperador resolveu sair de casa e fazer um passeio na tarde desta sexta-feira (22) com a namorada, a estudante de medicina Victoria Moreira.

No clique publicado pela amada do ex-jogador de futebol, o casal aparece dentro do carro e usam máscaras, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para que não ocorra a proliferação da doença.

“Que a gente consiga entender que a maior sorte da vida está em agradecer! Love you! @adrianoimperador” escreveu Victoria na legenda da foto.

Confira a publicação do jogador e a namorada: