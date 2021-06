Adriano Imperador compra cobertura de R$ 4 milhões

Adriano Imperador está de casa nova. O ex-jogador comprou uma cobertura avaliada em R$ 4 milhões e é o novo vizinho de Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal Extra, o imóvel fica no condomínio Via Privilège, que faz parte do conglomerado Península, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Antes de se mudar para o imóvel de luxo, Adriano estava morando em um hotel, onde deixava R$ 80 mil por mês para ficar na melhor suíte do local.

